Кім розповів, коли в Миколаєві буде вирішено питання подачі питної води

У Миколаєві поки не вирішено питання з подачею питної води. Ця проблема може бути вирішена протягом двох місяців.

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція .

"Поки рішень немає, Ми працюємо над цим. Це тривалий процес на 2 місяці точно, не менше. У кранах зараз є вода, це технічна вода, яку можна використовувати в побуті", - заявив він.

Кім додав, що питну воду привозять в Миколаїв, після чого її розвозять жителям.

Він підкреслив, що люди змушені набирати питну воду, купувати або фільтрувати додатково.