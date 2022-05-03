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Уряд виділив 56 млн гривень на відновлення водопостачання в Миколаєві

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 17:52
Уряд виділив 56 млн гривень на відновлення водопостачання в Миколаєві Фото: на водопостачання у Миколаєві виділили 56 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 56 млн грн на відновлення водопостачання у місті Миколаїв. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій.

"Кошти будуть спрямовані на відновлення водопостачання у Миколаєві, де пошкоджено водогін. Наразі частина людей у місті залишилась без води", - йдеться в повідомленні.

Документ передбачає виділення коштів на безповоротній основі для надання фінансової підтримки КП "Миколаївводоканал". Зокрема, кошти будуть спрямовані на буріння нових артезіанських свердловин.

Нагадаємо, раніше уряд виділив кошти на здійснення першочергових заходів з ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області та на відновлення процесу централізованого водопостачання у Чернігові.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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