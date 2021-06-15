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Порушникам правил карантину на Олімпіаді в Токіо загрожує виключення з ігор або депортація

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Токіо, Вівторок 15 червня 2021 16:02
Порушникам правил карантину на Олімпіаді в Токіо загрожує виключення з ігор або депортація Фото: порушників карантину на Олімпіаді в Токіо можуть депортувати (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Недотримання правил поведінки, включаючи умови карантину, на Олімпіаді і Паралімпіаді в Токіо загрожує дисциплінарним покаранням. Порушників, зокрема, можуть відсторонити від ігор або депортувати.

Про це повідомив Токійський оргкомітет Олімпійських і Паралімпійських ігор.

У документі зазначається, що недотримання правил, включаючи, відмову від проходження тестування, відвідування місць, не включених до наданого Плану діяльності або ж навмисне нехтування носінням маски або заходами соціального дистанціювання можуть призвести до накладення дисциплінарних стягнень.

Серед стягнень, які можуть бути накладені, виключення з участі в Олімпійських іграх або депортація, на атлетів і супроводжуючих їх осіб, а також представників іноземних ЗМІ в разі грубих порушень ними правил поведінки в ході змагань.

Також вказується, що на порушників можуть бути накладені такі стягнення, як попередження, тимчасове або постійне відкликання акредитації, тимчасове або постійне виключення з ігор, дискваліфікація, фінансові санкції.

Організатори відзначили, що правила поведінки на Олімпіаді і Паралімпіаді покликані захистити як їх учасників і гостей, так і жителів Японії.

Нагадаємо, на початку червня головний центр вакцинації від коронавірусу в японській столиці Токіо почне запис на вакцинацію людей молодше 65 років з 12 червня. Зараз країна посилює кампанію з вакцинації перед Олімпійськими іграми-2020, які розпочнуться наступного місяця.

Відзначити, на Олімпійські ігри в Японії можуть допустити глядачів. Для цього вони не повинні бути хворими коронавірусом і щепленими.

Як повідомляло РБК-Україна, в Японії припустили появу "олімпійського" штаму коронавірусу. Новий варіант може з'явитися через те, що в Токіо з'їдуться спортсмени з усього світу.

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