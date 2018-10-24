Японія укладе мир з РФ після вирішення територіального питання, - Абе

Фото: Сіндзо Абе (bundesregierung.de)

Абе анонсував "нову еру" в двосторонніх відносинах з Росією

Японія має намір укласти мирний договір з Російською Федерацією за результатами Другої світової війни тільки після вирішення територіального питання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе на відкритті сесії місцевого парламенту.

За словами Абе, відносини між двома країнами перебувають у "ненормальному стані". У той же час досягнуті після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним домовленості послідовно виконуються.

"Колишні жителі островів вже другий рік відвідують на них могили предків з використанням літака. У бік реалізації рушило й питання про проведення там спільної господарської діяльності. На основі відносин довіри з президентом Володимиром Путіним ми вирішимо територіальне питання і укладемо мирний договір з Росією. Ми відкриємо нову еру в двосторонніх відносинах", - додав Абе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія не буде укладати мирний договір з Російською Федерацією, поки сторони не вирішать питання Курильських островів.

До цього президент Росії Володимир Путін запропонував Токіо до кінця 2018 року укласти мирний договір.