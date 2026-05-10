Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Япония в конце мая направит в Россию своих чиновников: какова цель визита

03:00 10.05.2026 Вс
2 мин
Что писали СМИ накануне планов направить делегацию?
aimg Эдуард Ткач
Фото: официально в Японии отрицают намерения иметь экономические вопросы РФ (Getty Images)

Министерство торговли Японии анонсировало, что в уже в конце мая может направить в Россию правительственных чиновников, чтобы поддержать свои компании, которую продолжают работать в РФ.

Представители японского правительства в настоящее время организуют поездку в России, и в зависимости от ситуации, к ним могут присоединиться представители соответствующих компаний.

"Необходимо защитить активы японских компаний, которые остаются в России", - заявили в министерстве, добавив, что для поддержки этих усилий Япония направляет запросы и поддерживает связь с РФ на правительственном уровне.

Эти комментарии появились после того, как 8 мая агентство Kyodo сообщило о планах японского правительства направить в РФ делегацию компаний для обсуждения экономических вопросов в преддверии окончания войны в Украине.

При этом в Минторговли опровергли эту информацию, заявив, что Япония продолжит координировать свои действия с G7 по вопросу санкций против РФ. Там добавили, что "текущая ситуация не позволяет развивать новые формы сотрудничества с Россией".

Агентство Kyodo впервые написало о потенциальном видите экономической делегации в Россию в апреле месяце. Но глава правительства Минору Кихара опровергала такие планы.

Что еще известно

Напомним, в начале мая стало известно, что четвертый по величине нефтепереработчик Японии компания Taiyo возобновила закупу нефти из России как альтернативу сырью с Ближнего Востока.

Также мы писали, что в конце года Силы обороны Японии подняли истребители для наблюдения российские и китайскими военными самолетами, которые осуществили совместное патрулирование в регионе.

