Япония в конце мая направит в Россию своих чиновников: какова цель визита

Представители японского правительства в настоящее время организуют поездку в России, и в зависимости от ситуации, к ним могут присоединиться представители соответствующих компаний.

"Необходимо защитить активы японских компаний, которые остаются в России", - заявили в министерстве, добавив, что для поддержки этих усилий Япония направляет запросы и поддерживает связь с РФ на правительственном уровне.

Эти комментарии появились после того, как 8 мая агентство Kyodo сообщило о планах японского правительства направить в РФ делегацию компаний для обсуждения экономических вопросов в преддверии окончания войны в Украине.

При этом в Минторговли опровергли эту информацию, заявив, что Япония продолжит координировать свои действия с G7 по вопросу санкций против РФ. Там добавили, что "текущая ситуация не позволяет развивать новые формы сотрудничества с Россией".

Агентство Kyodo впервые написало о потенциальном видите экономической делегации в Россию в апреле месяце. Но глава правительства Минору Кихара опровергала такие планы.