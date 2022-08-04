Між Китаєм та Японією спалахнув скандал через пуск ракет біля Тайваню: що відомо
П'ять балістичних ракет, випущених китайськими військовими поблизу Тайваню, впали у виняткову економічну зону (ВЕЗ) Японії у четвер, 4 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі зажадав, щоб Китай "негайно припинив" військові навчання з бойовою стріляниною поблизу Тайваню.
Відомо, що ракети впали в ВЕЗ позначеного Китаєм навчального полігону на південний захід від острова Хатерума в південній префектурі Окінава, що стало першим випадком, коли китайські балістичні ракети впали у воду, заявив уряд.
"Це серйозна проблема, яка стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей", - заявив міністр оборони Нобуо Кісі на поспішно скликаній прес-конференції, назвавши дії Китаю "надзвичайно примусовими".
Уряд Японії також заявив дипломатичний протест уряду Китаю.
Хатерума знаходиться недалеко від Тайваню та інших островів, таких як Йонагуні та Сенкаку у Східно-Китайському морі.
Нагадаємо, Міністерство оборони Тайваню підтвердило, що 4 серпня у водах навколо острова було запущено 11 китайських балістичних ракет Dongfeng.
Як повідомлялося, Китай направив 22 винищувачі у бік Тайваню. Вони перетнули лінію розмежування між країнами в Тайванській протоці.
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