ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Між Китаєм та Японією спалахнув скандал через пуск ракет біля Тайваню: що відомо

Новость на русском →
Японія, Четвер 04 серпня 2022 19:09
Між Китаєм та Японією спалахнув скандал через пуск ракет біля Тайваню: що відомо Фото: частина ракет Dongfeng, випущених Китаєм поблизу Тайваню, впали у водах Японії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

П'ять балістичних ракет, випущених китайськими військовими поблизу Тайваню, впали у виняткову економічну зону (ВЕЗ) Японії у четвер, 4 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі зажадав, щоб Китай "негайно припинив" військові навчання з бойовою стріляниною поблизу Тайваню.

Відомо, що ракети впали в ВЕЗ позначеного Китаєм навчального полігону на південний захід від острова Хатерума в південній префектурі Окінава, що стало першим випадком, коли китайські балістичні ракети впали у воду, заявив уряд.

"Це серйозна проблема, яка стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей", - заявив міністр оборони Нобуо Кісі на поспішно скликаній прес-конференції, назвавши дії Китаю "надзвичайно примусовими".

Уряд Японії також заявив дипломатичний протест уряду Китаю.

Хатерума знаходиться недалеко від Тайваню та інших островів, таких як Йонагуні та Сенкаку у Східно-Китайському морі.

Нагадаємо, Міністерство оборони Тайваню підтвердило, що 4 серпня у водах навколо острова було запущено 11 китайських балістичних ракет Dongfeng.

Як повідомлялося, Китай направив 22 винищувачі у бік Тайваню. Вони перетнули лінію розмежування між країнами в Тайванській протоці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Китай Тайвань
NEWS
Це брехня. Зеленський різко відповів на нібито бажання Росії вести переговори
Це брехня. Зеленський різко відповів на нібито бажання Росії вести переговори
DAILY
Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром
Уляна Безпалько, Владислав Красінський Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром