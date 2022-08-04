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Китай запустив біля Тайваня балістичні ракети, здатні нести термоядерний заряд

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Китай, Четвер 04 серпня 2022 16:36
Китай запустив біля Тайваня балістичні ракети, здатні нести термоядерний заряд Фото: Китай запустив біля Тайваня балістичні ракети Dongfeng (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Тайваню підтвердило, що 4 серпня у водах навколо острова було запущено 11 китайських балістичних ракет Dongfeng.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Востаннє це сталося 1996 року. Офіційні особи Тайваню заявили, що навчання порушили правила Організації Об'єднаних Націй, вторглися до його простору та поставили під загрозу вільне повітряне та морське судноплавство.

У відповідь на протести Тайваню проти військових навчань агентство Reuters повідомляє, що Управління у справах Тайваню Китаю, що базується в Пекіні, заявило: "Наше покарання прихильників тайванської незалежності, зовнішніх сил є розумним і законним".

Як повідомлялося, армія Китаю розпочала масштабні навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню. Вони продовжаться з 4 по 7 серпня у шести акваторіях біля острова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай у навчаннях навколо Тайваню залучить ракети, здатні нести термоядерний заряд.

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