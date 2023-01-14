Война в Украине повлияет на будущее Азии, - премьер Японии

Сегодня, 14 января, во время визита в Вашингтон премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что исход российской войны против Украины может определить будущее Азии.

"Уроки Украины означают, что безопасность Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона неразделима... Ситуация в Японии и вокруг становится все более серьезной с попытками в одностороннем порядке силой изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и с ростом ядерного и ракетной активности Северной Кореи", – сказал он.

Кисида приехал в Вашингтон после того, как Япония объявила об отмене своего военного бюджета из-за действий КНДР, запускающей ракеты в направлении японских городов и Китая, что в свою очередь оказывает военное давление на Тайвань.