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Война в Украине повлияет на будущее Азии, - премьер Японии

Новина українською →
США, Суббота 14 января 2023 22:57
Война в Украине повлияет на будущее Азии, - премьер Японии Фото: премьер Японии Фумио Кисида (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 января, во время визита в Вашингтон премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что исход российской войны против Украины может определить будущее Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Уроки Украины означают, что безопасность Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона неразделима... Ситуация в Японии и вокруг становится все более серьезной с попытками в одностороннем порядке силой изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и с ростом ядерного и ракетной активности Северной Кореи", – сказал он.

Кисида приехал в Вашингтон после того, как Япония объявила об отмене своего военного бюджета из-за действий КНДР, запускающей ракеты в направлении японских городов и Китая, что в свою очередь оказывает военное давление на Тайвань.

Напомним, накануне в ходе совместной пресс-конференции США и Япония предостерегли РФ от применения ядерного оружия против Украины.

Ранее мы писали, что Япония приступила к строительству новой военной базы для американских истребителей.

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