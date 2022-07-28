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Японія вимагає від РФ не проводити військові навчання у районі Курильських островів

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Токіо, Четвер 28 липня 2022 14:34
Японія вимагає від РФ не проводити військові навчання у районі Курильських островів Фото: Японія вимагає від РФ не проводити військові навчання у районі Курильських островів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Японія закликала Росію виключити райони навколо Курильських островів, які вважаються спірною територією, для проведення військових навчань. Москва ж планує їх провести на Далекому Сході країни з кінця серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву замгенсекретаря кабінету міністрів Японії Есіхіко Ісодзакі, якого цитує Reuters.

"Напередодні, 27 липня, дипломатичними каналами ми направили подання Росії про те, що проведення військових навчань у регіонах, у тому числі в районі північних територій, суперечить позиції нашої країни з територіального питання", - сказав Ісодзакі.

Зазначимо, Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які були приєднані до СРСР за підсумками Другої світової війни.

Нагадаємо, в березні цього року стало відомо, що російська армія почала артилерійські навчання на Курильських островах із залученням понад 3 000 військових. Також у навчаннях були залучені сотні одиниць техніки.

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Японія Курильские острова
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