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В Ісландії сталося понад 50 тисяч землетрусів за три тижні

Новость на русском → Рейк'явік, Середа 17 березня 2021 15:12
В Ісландії сталося понад 50 тисяч землетрусів за три тижні Фото: землетрус (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

Сейсмологи зареєстрували понад 50 тисяч землетрусів в Ісландії за останні три тижні. Вчені кажуть, що є ймовірність виверження вулкана.

Про це повідомляє BBC.

Цю активність вчені назвали незвичайною. Сейсмічна активність розташована в 30 кілометрах від столиці країни Рейк'явіка.

"Багато людей прокидаються через землетрус. Деякі з них були магнітудою більше п'яти. Це дуже незвично. Я не думаю, що хтось пам'ятає щось подібне", - заявила співробітник Ісландської метеорологічної служби Елізабет Палмадоттір.

Нагадаємо, на початку березня у Новій Зеландії стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Тихоокеанський центр попередив про можливий небезпечний цунамі в межах 300 км від епіцентру землетрусу.

Крім того, в Греції також стався землетрус магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера. Там також відбулися два афтершоки магнітудою 4,6 і 4,8 бала.

Також біля берегів Нової Зеландії та Греції були зафіксовані повторні землетруси.

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