У корпусах двох реакторів "Фукусіми" після землетрусу впав рівень води

Компанія TEPCO, яка є оператором атомної електростанції "Фукусіма-1", виявила зниження рівня води в захисних корпусах першого і третього реакторів АЕС. Це може мати зв'язок з наслідками нещодавнього землетрусу.

Про це йдеться у звіті на сайті TEPCO .

Як пояснили в компанії, оскільки в системі подачі води в корпуси не спостерігається неполадок, то проблема може бути пов'язана з землетрусом, який сколихнув Японію 13 лютого.

"Тим часом в системі подачі води в корпусу не спостерігається неполадок, у зв’язку з чим зниження її рівня може бути пов’язано зі змінами, викликаними можливим збитком від землетрусу", - йдеться у звіті.

Крім того, компанія продовжує спостерігати за ситуацією зі зниженням рівня води в корпусах реакторів, вивчаючи відповідні параметри.

У березні 2011 року на АЕС "Фукусіма-1" сталася аварія. В результаті удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження. В результаті в трьох енергоблоках розплавилося паливо і пошкодило захисні корпуси реакторів. Для охолодження реакторів в них безперервно закачують воду.