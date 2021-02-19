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У корпусах двох реакторів "Фукусіми" після землетрусу впав рівень води

Новость на русском → Японія, П'ятниця 19 лютого 2021 16:09
У корпусах двох реакторів "Фукусіми" після землетрусу впав рівень води Фото: АЕС "Фукусіма" в Японії (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія TEPCO, яка є оператором атомної електростанції "Фукусіма-1", виявила зниження рівня води в захисних корпусах першого і третього реакторів АЕС. Це може мати зв'язок з наслідками нещодавнього землетрусу.

Про це йдеться у звіті на сайті TEPCO.

Як пояснили в компанії, оскільки в системі подачі води в корпуси не спостерігається неполадок, то проблема може бути пов'язана з землетрусом, який сколихнув Японію 13 лютого.

"Тим часом в системі подачі води в корпусу не спостерігається неполадок, у зв’язку з чим зниження її рівня може бути пов’язано зі змінами, викликаними можливим збитком від землетрусу", - йдеться у звіті.

Крім того, компанія продовжує спостерігати за ситуацією зі зниженням рівня води в корпусах реакторів, вивчаючи відповідні параметри.

У березні 2011 року на АЕС "Фукусіма-1" сталася аварія. В результаті удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження. В результаті в трьох енергоблоках розплавилося паливо і пошкодило захисні корпуси реакторів. Для охолодження реакторів в них безперервно закачують воду.

Нагадаємо, 13 лютого в Японії зафіксували землетрус магнітудою понад 7 балів. Землетрус стався неподалік регіону Фукусіма, де і розташована аварійна АЕС.

Як писало РБК-Україна, кількість постраждалих в результаті потужного землетрусу в Японії перевищила 100 осіб.

Додамо, 14 лютого в Японії стався повторний землетрус. Поштовхи силою до 4 балів відчули в префектурах Фукусіма і Міягі.

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