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В Японії через повені та зсуви евакуюють понад 200 тисяч осіб

Новини » Надзвичайні події     05.07.2020 - 08:47
В Японії через повені та зсуви евакуюють понад 200 тисяч осіб
Фото: евакуація постраждалих внаслідок негоди на південному заході Японії (kyodonews.net)

Негода вже забрала життя щонайменше 15 осіб

На південному заході Японії через повені та зсувів, що почалися у вихідні, евакуювали понад 200 тисяч осіб. Від руйнувань в результаті сильних злив вже загинули як мінімум 15 осіб.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

За даними видання, в префектурах Кумамото і Кагосіма оголошена евакуація понад 203,2 тисячі осіб. Станом на ранок неділі, 5 липня, близько 5880 будинків в даних префектурах залишилися без електрики. Рятувальники та військові з вертольотів евакуювали людей з дахів будинків. В деяких місцях водою затопило другі поверхи будівель.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, для цих цілей будуть мобілізовані близько 10 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що японські рятувальники виявили 14 осіб без ознак життя в будинку престарілих в префектурі Кумамото, а дев'ять осіб пропали безвісти.

Також РБК-Україна писало, що раніше повені завалилися на захід України, жертвами негоди стали три людини.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Японіяповінь
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