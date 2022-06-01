На Тайвані бояться вторгнення Китаю через війну в Україні: як готуються

Фото: на Тайвані бояться вторгнення Китаю через війну в Україні (Getty Images)

На Тайвані масово почали вчитися стріляти, бо бояться, що Китай може повторити "подвиг" Росії в Україні та напасти на півострів, вважаючи його "своїм".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Дедалі більше людей приїжджають, щоб взяти участь у стрільбі", - сказав Макс Чан, виконавчий директор тиру, розташованого в передмісті столиці Тайбея. За його словами, деякі з тих, хто прийшов на стрільбище цього року, раніше не тримали в руках зброю. Причому кількість охочих навчитися тримати в руках зброю "потроїлася чи почетверилася" з початку конфлікту в Україні. Видання пише, що стріляти навчаються всі без винятку, починаючи від екскурсоводів до майстрів татуажу.