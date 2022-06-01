На Тайвані бояться вторгнення Китаю через війну в Україні: як готуються
На Тайвані масово почали вчитися стріляти, бо бояться, що Китай може повторити "подвиг" Росії в Україні та напасти на півострів, вважаючи його "своїм".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Дедалі більше людей приїжджають, щоб взяти участь у стрільбі", - сказав Макс Чан, виконавчий директор тиру, розташованого в передмісті столиці Тайбея.
За його словами, деякі з тих, хто прийшов на стрільбище цього року, раніше не тримали в руках зброю. Причому кількість охочих навчитися тримати в руках зброю "потроїлася чи почетверилася" з початку конфлікту в Україні.
Видання пише, що стріляти навчаються всі без винятку, починаючи від екскурсоводів до майстрів татуажу.
Нагадаємо, Китай вважає Тайвань провінцією, що відкололася, і має намір її повернути до свого складу.
Раніше ми повідомляли, що військові стратеги Тайваню вивчають опір України та відсіч військам Росії для вдосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай почне силове захоплення острова.
Водночас Сполучені Штати готові застосувати силу для захисту Тайваню. Президент Джо Байден заявив, США підтримують інші країни, щоб гарантувати, що Китай не зможе вторгнутися на Тайвань.
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