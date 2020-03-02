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КНДР провела перші запуски ракет в 2020 році

Новини » Політика     02.03.2020 - 07:01
КНДР провела перші запуски ракет в 2020 році
Ілюстративне фото (kcna.kp)

За даними південнокорейської розвідки, КНДР випустила два снаряди в бік Японського моря

У Північній Кореї (КНДР) запустили перші в 2020 році снаряди. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє агентство Yonhap, посилаючись на південнокорейську розвідку.

Наголошується, що КНДР провела два пуски невпізнаних снарядів у бік Японського моря. Військові Південної Кореї відзначили, що запуск снарядів проводився з району міста Вонсан, який розташований на південному сході КНДР.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин 29 лютого провів перші з початку 2020 року навчання Корейської народної армії з участю різних родів військ. Кім Чен Ин залишився задоволений боєздатністю підрозділів і заявив, що маневри доставили йому "велике задоволення".

Додамо, що в грудні 2019 року що супутник американської компанії Planet Labs зафіксував активність на північнокорейському ракетному полігоні Сохе. На полігоні був помічений великий контейнер поблизу майданчика для випробування ракетних двигунів, якого не було там днем раніше.

КНДР пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю "захиститися від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".

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