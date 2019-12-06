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На ракетному полігоні в КНДР зафіксували активність

Новини » Політика     06.12.2019 - 10:04
На ракетному полігоні в КНДР зафіксували активність
Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)

КНДР може відновити випробування ракетних двигунів

Американська компанія Planet Labs зробила супутникові знімки північнокорейського ракетного полігону Сохе, на яких зафіксована активність на місцевості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як розповів директор програми нерозповсюдження озброєнь у Східній Азії Інституту міжнародних досліджень Джеффрі Льюїс, на знімках, зроблених 6 грудня, зафіксована наявність великого контейнера поблизу майданчика для випробування ракетних двигунів, якого не було на полігоні 5 грудня.

Люїс вважає, що активність на полігоні може свідчити про наміри Північної Кореї відновити випробування ракетних двигунів на полігоні Сохе.

Зазначається, що Пентагон та Центральне розвідувальне управління США поки відмовляються коментувати оприлюднені Planet Labs супутникові знімки.

На ракетному полігоні в КНДР зафіксували активність

Фото: супутниковий знімок ракетного полігону Сохе (Planet Labs)

Нагадаємо, раніше у КНДР заявляли про готовність до дій у відповідь на можливе застосування сили з боку США. Начальник генштабу КНДР наголосив, що у Пхеньяні бачать реальну загрозу військового протистояння з Вашингтоном, незважаючи на дружні стосунки між Дональдом Трампом та Кім Чен Ином.

Нагадаємо, 28 листопада берегова охорона Японії повідомила про запуск двох неопізнаних снарядів з території КНДР. Інформацію про запуск ракет також підтвердили і в Південній Кореї. Пізніше з'ясувалося, що Пхеньян здійснив запуск двох балістичних ракет у напрямку Японського моря. Ракети пролетіли близько 380 км на висоті 100 км і впали за межами економічної зони Японії.

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