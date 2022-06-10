У Японії почали робити ляльки вуду з фотографіями Путіна
У передмісті Токіо стали знаходити ритуальних солом'яних ляльок - вара нінге - з портретами президента РФ Володимира Путіна. Подібні ляльки вуду були знайдені прибитими до дерев на території семи храмів в місті Мацудо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
В однієї з ляльок, тієї, що була знайдена в храмі Масудо Канегасаку Куамано, також був складний аркуш паперу. Всередині нього повне ім'я керівника Кремля, його поточний вік і дата народження, все написане японською мовою, а також повідомлення "молюся про його смерть".
Відзначити, вара нінге - солом'яна лялька, яка являє собою японську версію ляльок вуду, створених як опудало того, кому бажають зла. Однак, замість того, щоб безпосередньо зашкодити ляльці, необхідно прибити її до дерева всередині кордонів синтоїстського святилища між 1 і 3 годинами ночі на церемонії, яка називається "уши-но токи майрі".
Раніше повідомлялося, що Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу і екскременти у валізу і забирає в Росію.
Крім того, російське видання "Проект" провело розслідування і з'ясувало, що Путін регулярно консультується з отоларингологами та хірургами, які спеціалізуються на онкології та проблемах щитовидної залози.