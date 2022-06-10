ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Японії почали робити ляльки вуду з фотографіями Путіна

Новость на русском →
Токіо, П'ятниця 10 червня 2022 10:08
У Японії почали робити ляльки вуду з фотографіями Путіна Фото: президент РФ Володимир Путін (forbes ru)
Автор: Валерія Поліщук

У передмісті Токіо стали знаходити ритуальних солом'яних ляльок - вара нінге - з портретами президента РФ Володимира Путіна. Подібні ляльки вуду були знайдені прибитими до дерев на території семи храмів в місті Мацудо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

В однієї з ляльок, тієї, що була знайдена в храмі Масудо Канегасаку Куамано, також був складний аркуш паперу. Всередині нього повне ім'я керівника Кремля, його поточний вік і дата народження, все написане японською мовою, а також повідомлення "молюся про його смерть".

Відзначити, вара нінге - солом'яна лялька, яка являє собою японську версію ляльок вуду, створених як опудало того, кому бажають зла. Однак, замість того, щоб безпосередньо зашкодити ляльці, необхідно прибити її до дерева всередині кордонів синтоїстського святилища між 1 і 3 годинами ночі на церемонії, яка називається "уши-но токи майрі".

Раніше повідомлялося, що Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу і екскременти у валізу і забирає в Росію.

Крім того, російське видання "Проект" провело розслідування і з'ясувало, що Путін регулярно консультується з отоларингологами та хірургами, які спеціалізуються на онкології та проблемах щитовидної залози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Війна Росії проти України Володимир Путін
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз