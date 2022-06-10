В Японии начали делать куклы вуду с фотографиями Путина

В пригороде Токио стали находить ритуальных соломенных кукол - вара нингё - с портретами президента РФ Владимира Путина. Подобные куклы вуду были найдены прибитыми к деревьям на территории семи храмов в городе Мацудо.

У одной из кукол, той, что была найдена в храме Масудо Канегасаку Куамано, также был сложен лист бумаги. Внутри него полное имя руководителя Кремля, его текущий возраст и дата рождения, все написанное на японском языке, а также сообщение "Молюсь о его смерти".