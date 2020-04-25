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В Японії на круїзному лайнері зросло число хворих COVID-19

Новини » Коронавірус     25.04.2020 - 08:30
В Японії на круїзному лайнері зросло число хворих COVID-19
Ілюстративне фото (marinetraffic.com)

Всі хворі є членами екіпажу

Близько 60 нових випадків коронавірусної інфекції були підтверджені серед членів екіпажу італійського круїзного судна Costa Atlantica, пришвартованого в Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Тепер, коли тестування всіх членів екіпажу завершено, загальне число заражень на борту Costa Atlantica становить приблизно 150 осіб, що становить приблизно чверть із 623 членів екіпажу судна. Ще у 57 членів екіпажу тести дали позитивний результат.

Повідомляється, що з-поміж інфікованих на борту Costa Atlantica тільки один член екіпажу був госпіталізований, в той час як інші залишаються на борту, маючи незначні симптоми або їх відсутність.

Судно було пришвартоване в Японії з лютого для ремонту і технічного обслуговування після того, як пандемія завадила планового ремонту в Китаї. Влада Нагасакі ізолювала судно після прибуття і наказала його екіпажу не виходити за межі набережної, за винятком відвідування лікарні.

Раніше у відкритому морі недалеко від Маямі (штат Флорида, США) зупинився круїзний лайнер Carnival Elation, на борту якого знаходяться 250 громадян України.

Також РБК-Україна писало, що на борту круїзного лайнера "El Venizelos" біля берегів Греції підтвердили 20 випадків коронавірусу COVID-19. Серед екіпажу є громадяни України.

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