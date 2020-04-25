В Японии на круизном лайнере возросло число заболевших COVID-19

Иллюстративное фото (marinetraffic.com)

Все заболевшие являются членами экипажа

Около 60 новых случаев коронавирусной инфекции были подтверждены среди членов экипажа итальянского круизного судна Costa Atlantica, пришвартованного в Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Теперь, когда тестирование всех членов экипажа завершено, общее число заражений на борту Costa Atlantica составляет примерно 150 человек, что составляет примерно четверть из 623 членов экипажа судна. Еще у 57 членов экипажа тесты дали положительный результат.

Сообщается, что из числа инфицированных на борту Costa Atlantica только один член экипажа был госпитализирован, в то время как другие остаются на борту, имея незначительные симптомы или их отсутствие.

Судно было пришвартовано в Японии с февраля для ремонта и технического обслуживания после того, как пандемия помешала плановому ремонту в Китае. Власти Нагасаки изолировали судно по прибытии и приказали его экипажу не выходить за пределы набережной, за исключением посещения больницы.

Ранее в открытом море недалеко от Майами (штат Флорида, США) остановился круизный лайнер Carnival Elation, на борту которого находятся 250 граждан Украины.

Также РБК-Украина писало, что на борту круизного лайнера "El Venizelos" у берегов Греции подтвердили 20 случаев коронавируса COVID-19. Среди экипажа есть граждане Украины.