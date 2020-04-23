ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Японії на ще одному круїзному лайнері виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 08:54
В Японії на ще одному круїзному лайнері виявили коронавірус
Іллюстративне фото (marinetraffic.com)

На борту лайнера заразились 38% осіб

На італійському круїзному судні Costa Atlantica, який причалив на ремонт в японському порту Нагасакі, підтвердили близько 50 випадків коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що інфікування на Costa Atlantica відбулося після випадків на круїзному судні Diamond Princess в порту Йокогами два місяці тому, де було виявлено зараження понад 700 пасажирів та екіпажу, хоча цього разу на борту були лише члени екіпажу.

"Результати перевірки у четвер показали, що ще 14 осіб на борту були заражені вірусом, заявив чиновник префектури Нагасакі. Один пацієнт, який раніше був доставлений до лікарні, зараз перебуває у важкому стані та на вентиляції", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на судні Costa Atlantica виявлено 48 позитивних випадків із 127 перевірених людей, що призвело до зараження 38% осіб на борту лайнера.

Нагадаємо, у відкритому морі неподалік Маямі (штат Флорида, США) зупинився круїзний лайнер Carnival Elation, на борту якого перебувають 250 громадян України.

Раніше на борту круїзного лайнера "El Venizelos" біля берегів Греції підтвердили 20 випадків коронавірусу COVID-19, серед екіпажу громадяни України.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 183 тис. осіб Найбільша авіакомпанія Канади припинила літати до США
Новини України ЯпоніяКоронавірускорабль
News
On Top