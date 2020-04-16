Біля берегів США застряг круїзний лайнер з 250 українцями

Фото: лайнер Carnival Elation (twitter.com/sselenistan)

Лайнер перебуває у відкритому морі неподалік Маямі

У відкритому морі неподалік Маямі (штат Флорида, США) зупинився круїзний лайнер Carnival Elation, на борту якого перебувають 250 громадян України. Про це передає "ТСН".

Зазначається, що українці, які працюють на даному лайнері, застрягли на судні у зв'язку із карантином. Вийти на берег вони теж не можуть, оскільки досі працювали на Багамських островах.

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що воно забезпечує повернення громадян, якщо цей процес було правильно реалізовано іншими відомствами. Над поверненням 250 українців наразі вже працюють.

"Можна припустити, що не до кінця була пропрацьована логістика компанією, щодо обсерваційних заходів в Україні. Опрацьовуються питання, інші шляхи, через інші країни, можливо Білорусь, повернення наших співгромадян не просто в Україну, а до місць проживання", - пояснив начальник відділу кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

Нагадаємо, за кордоном підтвердили одужання від коронавірусу ще одного громадянина України.

Раніше в Австралії порушили кримінальну справу щодо власників круїзного судна Ruby Princess у звязку з зараженням коронавірусом 622 пасажирів лайнеру після висадки.