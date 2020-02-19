На лайнері Westerdam заражених коронавірусом не виявили

Фото: лайнер Westerdam (twitter.com/USEmbPhnomPenh)

МОЗ Камбоджі отримало негативний тест на новий коронавірус у пасажирів лайнеру

На круїзному лайнері Westerdam, який не пускали у п’ять портів, і який причалив у Камбоджі, не підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kydo News.

Як зазначається, МОЗ Камбоджі отримало негативний тест на новий коронавірус у пасажирів лайнеру.

"Міністерство охорони здоров'я Камбоджі заявило, що 781 пасажир та члени екіпажу, які залишаються в Камбоджі після висадки з круїзного лайнера Westerdam з минулої п’ятниці, отримали негативний тест на новий коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Тести на наявність COVID-19 проводилися у співпраці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), американських центрів контролю та профілактики захворювань, Інституту Пастера в Камбоджі та іноземних посольств.

Нагадаємо, влада Сінгапуру евакуювала двох своїх громадян з круїзного лайнера Westerdam, заборонивши в'їзд іноземцям, які були пасажирами на лайнері. Двоє сінгапурців з лайнера після майже двох тижнів у морі, проходять карантин у Сінгапурі.

Раніше уряд Малайзії заборонив в'їзд пасажирам круїзного лайнера Westerdam. Це відбулося після того, як 83-річна американка, яка була пасажиркою на цьому кораблі, здала позитивний тест на вірус Covid-19.

Відзначимо, вранці 4 лютого Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess. Судно було заблоковано після того, як у 80-річного пасажира підтвердилося інфікування китайським коронавірусом COVID-19. Наразі інфіковано понад 450 людей, серед яких - українці.