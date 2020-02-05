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Коронавірус на лайнері в Японії: на борту перебувають 25 українців

Новини » Надзвичайні події     05.02.2020 - 19:48
Коронавірус на лайнері в Японії: на борту перебувають 25 українців
Фото: круїзний лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Пасажири та члени екіпажу залишаться на судні щонайменше 14 днів

Біля берегів Японії на борту заблокованого через виявлене захворювання коронавірусом круїзного лайнера перебувають 25 українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що МОЗ Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень та здійснює протиепідемічні заходи на судні. Інші пасажири та члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні щонайменше 14 днів.

"Національний координатор з ММСП Японії повідомив 5-го лютого про 25 громадян України, які перебувають на борту вказаного круїзного лайнера", - повідомляє МОЗ.

Додамо, що було відібрано зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їх дослідження.

Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на коронавірус 2019-nCoV.

Нагадаємо, вранці 4 лютого Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту. Судно було заблоковано після того, як у 80-річного пасажира підтвердилось інфікування китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно у Центрі громадського здоров'я України повідомили про намір евакуювати 60 українців з китайського Уханя, де стався спалах коронавірусу. Дата евакуації українців з Уханя поки невідома.

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