RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Годы в плену и оккупации: благодаря уникальной операции в Украину вернули двух бойцов

Иллюстративное фото: защитники освободили из плена бойца НГУ и военного ВСУ (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Украинские защитники провели уникальную спецоперацию и освободили из оккупации ветерана ВСУ и военнослужащего Нацгвардии, который более 3 лет был в плену и рабстве на Луганщине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали военный омбудсмен и отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" в Facebook.

Бойцы отряда специальной разведки Военно-морских сил "Ангелы" провели операцию, в рамках которой вернули домой 29-летнего ветерана Вооруженных сил Украины и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Оба мужчины более трех лет считались пропавшими без вести, но, как выяснилось, находились в плену и рабстве на временно оккупированной территории.

Как сообщается, мать освобожденного ветерана, которая также является военнослужащей Вооруженных сил Украины, обратилась к военному омбудсмену Ольге Решетиловой. Она сообщила, что ее сын после многочисленных пыток скрывается на временно оккупированной территории Луганщины.

Впоследствии выяснилось, что неподалеку от места пребывания ветерана в рабстве у одного из коллаборационистов удерживался действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Офицер отряда специальной разведки Артем Дыбленко рассказал, что операция была сложной и рискованной.

"Фактически происходили две параллельные спецоперации - ребят до определенного этапа выводили отдельно друг от друга", - отметил Дыбленко.

По его словам, ни боец НГУ, ни ветеран ВСУ не знали деталей операции, полностью доверившись разведчикам и четко выполняя их указания.

 

Напомним, 2 октября Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников. Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.

Отмечается, что последний обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЛуганскНацгвардияВооруженные силы Украины