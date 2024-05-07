Более тысячи захватчиков и 37 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1160 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 476 460 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 25 танков, 14 ББМ и 37 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Напомним, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток было зафиксировано 97 боевых столкновений. Наиболее горячо было на Авдеевском направлении – наши защитники отбили 31 атаку окупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.