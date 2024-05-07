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Более тысячи захватчиков и 37 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Вторник 07 мая 2024 07:54
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Более тысячи захватчиков и 37 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1160 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 476 460 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 25 танков, 14 ББМ и 37 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 476 460 (+1160) человек ликвидировано;
  • танков – 7405 (+25) ед.;
  • боевых бронированных машин – 14 227 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем – 12 287 (+37) ед;
  • РСЗО – 1057 ед.;
  • средства ПВО – 792 (+1) ед.;
  • самолетов – 349 ед.;
  • вертолетов – 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9717 (+34) ед.;
  • крылатые ракеты – 2149 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16509 (+32) ед;
  • специальная техника – 2017 (+9) ед.

Более тысячи захватчиков и 37 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Напомним, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток было зафиксировано 97 боевых столкновений. Наиболее горячо было на Авдеевском направлении – наши защитники отбили 31 атаку окупантов.

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