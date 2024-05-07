Более тысячи захватчиков и 37 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1160 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 476 460 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 25 танков, 14 ББМ и 37 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 476 460 (+1160) человек ликвидировано;
- танков – 7405 (+25) ед.;
- боевых бронированных машин – 14 227 (+14) ед.;
- артиллерийских систем – 12 287 (+37) ед;
- РСЗО – 1057 ед.;
- средства ПВО – 792 (+1) ед.;
- самолетов – 349 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9717 (+34) ед.;
- крылатые ракеты – 2149 (+1) ед.;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 16509 (+32) ед;
- специальная техника – 2017 (+9) ед.
Напомним, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток было зафиксировано 97 боевых столкновений. Наиболее горячо было на Авдеевском направлении – наши защитники отбили 31 атаку окупантов.
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