Ситуация на фронте сегодня 7 мая

В Украине на фронте за сутки было зафиксировано 97 боевых столкновений. Наиболее горячо было на Авдеевском направлении – наши защитники отбили 31 атаку окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Атаки россиян

В целом, враг нанес 2 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 7 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Новый, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Прасковьевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам противника, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.