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У 70% жителей Херсона вскоре появится вода, - ОВА

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Херсон, Воскресенье 04 декабря 2022 19:09
У 70% жителей Херсона вскоре появится вода, - ОВА Фото: вода в Херсоне вскоре появится у 70% потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне электрикам удалось возобновить работу насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение для 70% горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По словам главы Херсонской ОВА, сегодня, 4 декабря, в Херсоне подали напряжение к скважине для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением, так что у 70% горожан вскоре появится вода в домах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне, вчера, 4 декабря, снова вернули свет после ночных обстрелов со стороны России. Ранее россияне во время ночного обстрела Херсона повредили электросеть.

Также сообщалось, что в Херсоне продолжаются работы по восстановлению света. В настоящее время электроснабжение доступно 85% горожан.

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