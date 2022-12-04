У 70% жителей Херсона вскоре появится вода, - ОВА

В Херсоне электрикам удалось возобновить работу насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение для 70% горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По словам главы Херсонской ОВА, сегодня, 4 декабря, в Херсоне подали напряжение к скважине для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением, так что у 70% горожан вскоре появится вода в домах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне, вчера, 4 декабря, снова вернули свет после ночных обстрелов со стороны России. Ранее россияне во время ночного обстрела Херсона повредили электросеть.

Также сообщалось, что в Херсоне продолжаются работы по восстановлению света. В настоящее время электроснабжение доступно 85% горожан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.