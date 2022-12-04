Херсон почти полностью с электроснабжением: какая ситуация со светом в городе

В Херсоне продолжаются работы по восстановлению света. В настоящее время электроснабжение доступно 85% горожан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Глава ОВА добавил, что свет был полностью восстановлен в поселках Камышаны и Приозерное, а также на 70% - в Белозерке.

Какая ситуация с электропитанием в городе:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне, вчера, 4 декабря, снова вернули свет после ночных обстрелов со стороны России.

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