Более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники: обновленные потери РФ

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 560 российских оккупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 193 тысяч своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 6 мая 2023 года ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отразили около 50 атак оккупантов. Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка.
Аналитики ISW считают, что армия РФ, вероятно, отказалась от атак на Бахмут, ожидая контрнаступление ВСУ.
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