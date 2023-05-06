Войска РФ, вероятно, отказались от атак на Бахмут, ожидая контрнаступления ВСУ, - ISW

Министерство обороны России, похоже, отказалось от наступления на Бахмут в пользу подготовки к ожидаемому контрнаступлению ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Таким образом российские военные могут поставить ЧВК "Вагнера" и ее руководителя Евгения Пригожина в потенциально сложное положение.

Пригожин выпустил серию видеороликов, в которых объявил, что боевики "Вагнера" уйдут из Бахмута 10 мая, если они не получат необходимые припасы, и предпринял особенно резкие и эмоциональные атаки на начальника Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу.

Видимый и внутренний гнев Пригожина в одном из последних видео говорит о том, что Минобороны РФ, вероятно, отменило приоритет Бахмута и переместило оперативный центр в другое место на театре военных действий таким образом, что это может серьезно подорвать способность боевиков "Вагнера" действовать эффективно.

Ключевые выводы ISW: