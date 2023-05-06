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Понад півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: оновлені втрати РФ

Фото: ЗСУ вже знищили понад 193 тисячі окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 193 тисячі своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 6 травня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків - 7238 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 7238 (+14) од,
  • артилерійських систем - 2992 (+14) од,
  • РСЗВ - 552 (+2) од,
  • засоби ППО - 306 (+2) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2554 (+14),
  • крилаті ракети - 947 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5936 (+20) од,
  • спеціальна техніка - 375 (+2).

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили близько 50 атак окупантів. Епіцентром боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Аналітики ISW вважають, що армія РФ, ймовірно, відмовилася від атак на Бахмут, очікуючи на контрнаступ ЗСУ.

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