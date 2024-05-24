Более миллиона военнообязанных обновили данные онлайн через "Резерв+"

Более миллиона военнообязанных украинцев обновили данные онлайн через мобильное приложение "Резерв+". ТЦК понадобилось бы на это около года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В ведомстве также назвали количество военнообязанных, которые обновили персональные данные через ЦПАУ и в ТЦК:

ЦПАУ - 40 865 украинцев;

ТЦК - 21 735 граждан.

"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования потратили бы около года", - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Мобильное приложение "Резерв+" доступно в 176 странах. Помимо Украины, чаще всего приложением пользуются в Польше, Германии, Канаде, США и Чехии.

В Минобороны отмечают, что скоро в приложении "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.