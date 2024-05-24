ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более миллиона военнообязанных обновили данные онлайн через "Резерв+"

Украина, Пятница 24 мая 2024 15:50
UA EN RU
Более миллиона военнообязанных обновили данные онлайн через "Резерв+" Фото: более миллиона украинцев обновили данные через "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Более миллиона военнообязанных украинцев обновили данные онлайн через мобильное приложение "Резерв+". ТЦК понадобилось бы на это около года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В ведомстве также назвали количество военнообязанных, которые обновили персональные данные через ЦПАУ и в ТЦК:

  • ЦПАУ - 40 865 украинцев;
  • ТЦК - 21 735 граждан.

"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования потратили бы около года", - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Мобильное приложение "Резерв+" доступно в 176 странах. Помимо Украины, чаще всего приложением пользуются в Польше, Германии, Канаде, США и Чехии.

В Минобороны отмечают, что скоро в приложении "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

Обновление данных военнообязанных

Напомним, военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные до 16 июля 2024 года. Новый закон о мобилизации устанавливает, что обновить данные можно через электронный кабинет (приложение "Резерв+"), ТЦК и центры предоставления административных услуг.

Если военнообязанный обновил данные онлайн, то идти в военкомат не нужно. Но есть случаи, когда все же не придется обратиться в ТЦК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Электронный кабинет военнообязанного Мобилизация в Украине Закон о мобилизации
NEWS
Украинцам до конца мая повысят тариф на свет, но он будет не один для всех, - министр
Украинцам до конца мая повысят тариф на свет, но он будет не один для всех, - министр
DAILY
План на лето. Куда нацелилась Россия и смогут ли ВСУ переломить ход войны до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина План на лето. Куда нацелилась Россия и смогут ли ВСУ переломить ход войны до холодов