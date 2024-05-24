Более миллиона военнообязанных обновили данные онлайн через "Резерв+"
Более миллиона военнообязанных украинцев обновили данные онлайн через мобильное приложение "Резерв+". ТЦК понадобилось бы на это около года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В ведомстве также назвали количество военнообязанных, которые обновили персональные данные через ЦПАУ и в ТЦК:
- ЦПАУ - 40 865 украинцев;
- ТЦК - 21 735 граждан.
"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования потратили бы около года", - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Мобильное приложение "Резерв+" доступно в 176 странах. Помимо Украины, чаще всего приложением пользуются в Польше, Германии, Канаде, США и Чехии.
В Минобороны отмечают, что скоро в приложении "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.
Обновление данных военнообязанных
Напомним, военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные до 16 июля 2024 года. Новый закон о мобилизации устанавливает, что обновить данные можно через электронный кабинет (приложение "Резерв+"), ТЦК и центры предоставления административных услуг.
Если военнообязанный обновил данные онлайн, то идти в военкомат не нужно. Но есть случаи, когда все же не придется обратиться в ТЦК.
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