Понад мільйон військовозобов'язаних оновили дані онлайн через "Резерв+"

Понад мільйон військовозобов'язаних українців оновили дані онлайн через мобільний застосунок "Резерв+". ТЦК знадобилося б на це близько року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У відомстві також назвали кількість військовозобовʼязаних, які оновили персональні дані через ЦНАПи та в ТЦК:

ЦНАП - 40 865 українців;

ТЦК - 21 735 громадян.

"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Мобільний застосунок "Резерв+" доступний в 176 країнах. Крім України, найчастіше застосунком користуються в Польщі, Німеччині, Канаді, США та Чехії.

У Міноборони наголошують, що скоро у застосунку "Резерв+" з'явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.