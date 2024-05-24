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Понад мільйон військовозобов'язаних оновили дані онлайн через "Резерв+"

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 15:50
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Понад мільйон військовозобов'язаних оновили дані онлайн через "Резерв+" Фото: понад мільйон українців оновили дані через "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Понад мільйон військовозобов'язаних українців оновили дані онлайн через мобільний застосунок "Резерв+". ТЦК знадобилося б на це близько року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У відомстві також назвали кількість військовозобовʼязаних, які оновили персональні дані через ЦНАПи та в ТЦК:

  • ЦНАП - 40 865 українців;
  • ТЦК - 21 735 громадян.

"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Мобільний застосунок "Резерв+" доступний в 176 країнах. Крім України, найчастіше застосунком користуються в Польщі, Німеччині, Канаді, США та Чехії.

У Міноборони наголошують, що скоро у застосунку "Резерв+" з'явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Оновлення даних військовозобов'язаних

Нагадаємо, військовозобов'язані українці повинні оновити свої облікові дані до 16 липня 2024 року. Новий закон про мобілізацію встановляє, що оновити дані можна через електронний кабінет (застосунок "Резерв+"), ТЦК та центри надання адміністративних послуг.

Якщо військовозобов'язаний оновив дані онлайн, то йти до військкомату непотрібно. Але є випадки, коли все ж не доведеться звернутися до ТЦК.

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