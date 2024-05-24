Понад мільйон військовозобов'язаних оновили дані онлайн через "Резерв+"
Понад мільйон військовозобов'язаних українців оновили дані онлайн через мобільний застосунок "Резерв+". ТЦК знадобилося б на це близько року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
У відомстві також назвали кількість військовозобовʼязаних, які оновили персональні дані через ЦНАПи та в ТЦК:
- ЦНАП - 40 865 українців;
- ТЦК - 21 735 громадян.
"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Мобільний застосунок "Резерв+" доступний в 176 країнах. Крім України, найчастіше застосунком користуються в Польщі, Німеччині, Канаді, США та Чехії.
У Міноборони наголошують, що скоро у застосунку "Резерв+" з'явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.
Оновлення даних військовозобов'язаних
Нагадаємо, військовозобов'язані українці повинні оновити свої облікові дані до 16 липня 2024 року. Новий закон про мобілізацію встановляє, що оновити дані можна через електронний кабінет (застосунок "Резерв+"), ТЦК та центри надання адміністративних послуг.
Якщо військовозобов'язаний оновив дані онлайн, то йти до військкомату непотрібно. Але є випадки, коли все ж не доведеться звернутися до ТЦК.
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