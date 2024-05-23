В каких случаях после обновления данных в "Резерв+" все равно нужно идти в ТЦК
По новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить данные через мобильное приложение "Резерв+". Но есть случаи, когда этого недостаточно и придется обратиться в ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
В ведомстве объясняют, что в территориальные центры комплектования придется обратиться, если данные из реестра "Оберег" содержат ошибки или не актуальны.
"Ошибки в реестре военнообязанных вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК", - говорится в сообщении.
Статус "в розыске": что делать
Если в информации из реестра "Оберег" показывается статус "в розыске", то лучшее решение - обратиться в ТЦК, где вы стоите на учете. Этот статус присваивается тем, кто нарушил правила военного учета.
Если у военнослужащих отражается статус "в розыске", то это ошибка вследствие человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда военный поступил на службу.
"Однако команда приложения "Резерв+" налаживает взаимодействие с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета. Если вы хотите ускорить обновление информации по себе, пожалуйста, обратитесь в ТЦК и СП, но это необязательно", - объясняют в Минобороны.
Обновление данных военнообязанных
Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Среди прочего согласно документу военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные в течение 60 дней. Конечный срок - до 16 июля 2024 года.
Уточнить свои военные данные можно в ТЦК, центрах предоставления админуслуг или через мобильное приложение "Резерв+".
Детальнее о приложении и как он работает - читайте по ссылке.
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