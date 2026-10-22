Более миллиона ветеранов считают, что государство не защищает их права: заявление омбудсмена

В Украине уже зарегистрировали более 2 миллионов ветеранов и ветеранок, а по завершении войны их количество может возрасти до 5-6 миллионов. В то же время мониторинг омбудсмана показал, что более половины ветеранов считают, что государство нарушает их права.
Об этом интервью РБК-Украина рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Лубинец отмечает, что вместо полноценной поддержки по возвращении из передовой или плена бойцы вынуждены вступать в длительный "бой" с государственной бюрократией.
"Представляете, один миллион граждан Украины, отдавших часть своей жизни и здоровья - а без потери здоровья сейчас невозможно демобилизоваться... То есть это априори люди, которые получили ранения и уволились с военной службы именно по состоянию здоровья. И миллион таких граждан считают, что государство ничего не сделало и не делает для защиты их прав", - отметил Лубинец.
Он также добавил, что по его оценкам, по завершении войны количество ветеранов будет как минимум от 5 до 6 миллионов.
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