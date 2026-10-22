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Более миллиона ветеранов считают, что государство не защищает их права: заявление омбудсмена

11:57 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Владимир Куренной aimg Юлия Акимова aimg Василина Копытко
Мониторинг омбудсмана показал, что думают ветераны об отношении государства к их правам (фото: Getty Images)

В Украине уже зарегистрировали более 2 миллионов ветеранов и ветеранок, а по завершении войны их количество может возрасти до 5-6 миллионов. В то же время мониторинг омбудсмана показал, что более половины ветеранов считают, что государство нарушает их права.

Об этом интервью РБК-Украина рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как ветераны оценивают защиту своих прав

Лубинец отмечает, что вместо полноценной поддержки по возвращении из передовой или плена бойцы вынуждены вступать в длительный "бой" с государственной бюрократией.

"Представляете, один миллион граждан Украины, отдавших часть своей жизни и здоровья - а без потери здоровья сейчас невозможно демобилизоваться... То есть это априори люди, которые получили ранения и уволились с военной службы именно по состоянию здоровья. И миллион таких граждан считают, что государство ничего не сделало и не делает для защиты их прав", - отметил Лубинец.

Он также добавил, что по его оценкам, по завершении войны количество ветеранов будет как минимум от 5 до 6 миллионов.

Читайте также о том, что, по мнению Дмитрия Лубинца, сотрудники ТЦК должны всегда включать бодикамеры при исполнении обязанностей, в противном случае система должна априори действовать по презумпции их вины. Это может вернуть доверие общества и решить проблемы мобилизации.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Лубинец призвал не спешить с выводами об изменениях в бронировании и отсрочках.

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