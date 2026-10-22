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Понад мільйон ветеранів вважають, що держава не захищає їхніх прав: заява омбудсмена

11:57 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Володимир Куренной aimg Юлія Акимова aimg Василина Копитко
Моніторинг омбудсмана показав, що думають ветерани про ставлення держави до їхніх прав (фото: Getty Images)

В Україні вже зареєстрували понад 2 мільйони ветеранів і ветеранок, а після завершення війни їхня кількість може зрости до 5-6 мільйонів. Водночас моніторинг омбудсмана показав, що понад половина ветеранів вважають, що держава порушує їхні права.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як ветерани оцінюють захист своїх прав

Лубінець зазначає, що замість повноцінної підтримки після повернення з передової чи полону бійці змушені вступати у тривалий "бій" із державною бюрократією.

"Уявляєте, один мільйон громадян України, які віддали частину свого життя та здоров'я - а без втрати здоров'я зараз неможливо демобілізуватися... Тобто це апріорі люди, які отримали поранення і звільнилися з військової служби саме за станом здоров'я. І мільйон таких громадян вважають, що держава нічого не зробила і не робить для захисту їхніх прав", – відзначив Лубінець.

Він також додав, що за його оцінками, після завершення війни кількість ветеранів буде як мінімум від 5 до 6 мільйонів.

Читайте також про те, що, на думку Дмитра Лубінця, співробітники ТЦК мають завжди вмикати бодікамери при виконанні обов'язків, інакше система повинна апріорі діяти за презумпцією їхньої вини. Це може повернути довіру суспільства та розв'язати проблеми мобілізації.

Раніше ми писали про те, що Дмитро Лубінець закликав не поспішати з висновками щодо змін у бронюванні та відстрочках.

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