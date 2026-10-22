Понад мільйон ветеранів вважають, що держава не захищає їхніх прав: заява омбудсмена

Як ветерани оцінюють захист своїх прав

Лубінець зазначає, що замість повноцінної підтримки після повернення з передової чи полону бійці змушені вступати у тривалий "бій" із державною бюрократією.

"Уявляєте, один мільйон громадян України, які віддали частину свого життя та здоров'я - а без втрати здоров'я зараз неможливо демобілізуватися... Тобто це апріорі люди, які отримали поранення і звільнилися з військової служби саме за станом здоров'я. І мільйон таких громадян вважають, що держава нічого не зробила і не робить для захисту їхніх прав", – відзначив Лубінець.

Він також додав, що за його оцінками, після завершення війни кількість ветеранів буде як мінімум від 5 до 6 мільйонів.