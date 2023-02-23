Более двух десятков стран вошли в группу по созданию спецтрибунала для РФ

К Координационной группе, работающей над созданием спецтрибунала для Российской Федерации за военные преступления, уже присоединились 25 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы парламентского Комитета по вопросам правовой политики Дениса Маслова.

Он напомнил, что еще в начале полномасштабной агрессии Украина предложила создать специальный трибунал для России, совершающей преступления против нашего государства, "тот трибунал, который должен посадить на скамью подсудимых основных действующих лиц - высшее военно-политическое руководство Российской федерации".

"Я могу сказать, что если еще летом, многие не верили из мировых экспертов, из политиков вообще в возможность создания такого трибунала, то на сегодняшний день уже 25 стран присоединились к так называемой Координационной группе, которая предметно прорабатывает модель создания трибунала. Украина предложила миру свое видение, вышедшее с активной позицией, предложила проект устава этого трибунала, модель его работы. Нам пришлось приложить действительно большие усилия, общаясь с политиками, проводя соответствующие мероприятия, где-то убеждая, давя из разных стран мира для того, чтобы на сегодняшний день мы пришли к тому, что обсуждается именно модель трибунала и его возможные документы", - сказал депутат.

По его словам, на сегодняшний день предложены три модели спецтрибунала.

"Первая модель - это модель создания трибунала по решению Генеральной ассамблеи ООН там, где генеральный секретарь Организации объединенных наций на основании резолюции может подписать договор с Украиной о создании такого трибунала. Нас устраивает эта модель, это было одно из наших предложений.

Вторая модель - это многосторонний международный договор, открытый для подписания многими разделяющими ценности странами, которые верят, что мировая безопасность и мировой порядок не может существовать без привлечения к ответственности кремлевских преступников", - сказал Маслов.

Третья обсуждаемая модель, заметил он, - модель гибридного трибунала, когда в национальной судебной системе Украины создается с отдельными полномочиями суд, в который входят иностранные судьи, для того, чтобы соблюдать правила справедливости, всестороннего рассмотрения, и они смогут рассмотреть вопрос ответственности за преступления агрессии против Украины.

"Мы выразили определенные беспокойства относительно того, что национальный суд не может на сегодняшний день не считаться с иммунитетом, который имеет Путин или Шойгу, потому что национальные суды не могут привлекать к ответственности высших должностных лиц иностранной страны. Мы не хотим отходить от этой позиции, что и Путин, и Шойгу, и их высшее военно-политическое руководство совершило преступление против Украины, преступление агрессии, и что они должны понести ответственность. Поэтому считаем, две первые модели наиболее правильны и будем настаивать, что они были реализованы", - подчеркнул Маслов.

На уточнения, какие можно назвать временные рамки процесса создания международного спецтрибунала, парламентарий отметил, что нет четкой даты.