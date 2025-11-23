ua en ru
Более 900 оккупантов и почти 500 дронов: Генштаб обновил врата врага за сутки

Украина, Воскресенье 23 ноября 2025 07:50
Более 900 оккупантов и почти 500 дронов: Генштаб обновил врата врага за сутки Иллюстративное фото: также наши защитники активно уничтожают вражескую артиллерию (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне за сутки, по состоянию на 23 ноября, потеряли на фронте 920 единиц живой силы. Также ВСУ "минусовали" почти 500 беспилотников врага и значительное количество артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 23 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

личного состава - около 1 165 260 (+920) чел.
танков - 11 363 (+2) ед.
боевых бронированных машин - 23 615 (+8) ед.
артиллерийских систем - 34 585 (+26) ед.
РСЗО - 1 549 (+2) ед.
средства ПВО - 1 248 ед.
самолетов - 428 ед.
вертолетов - 347 ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 83 338 (+496) ед.
крылатые ракеты - 3 981 ед.
корабли / катера - 28 ед.
подводные лодки - 1 ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 67 922 (+80) ед.
специальная техника - 4 003 (+1) ед.Более 900 оккупантов и почти 500 дронов: Генштаб обновил врата врага за сутки

Фото: также за сутки россияне потеряли много техники (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Россияне попытались использовать густой туман, чтобы подобраться к Покровску, за который идут сложные бои. Однако Силам обороны удалось уничтожить врага в городской застройке.

Как недавно сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пока о сдаче города оккупантам речь не идет, хотя россиянам и удалось просочиться в Покровск диверсионными группами. Сейчас для борьбы с врагом привлечены различные подразделения.

Кроме Покровска, россияне пытаются просочиться в Мирноград, но здесь у них еще меньше успехов. Все попытки малых штурмовых групп пройти в город оказываются, враг уничтожается.

Отметим, что ВСУ опровергли заявления российской стороны об оккупации Купянска, который также является стратегической целью для врага. Как известно, 20 ноября российский диктатор Владимир Путин и начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов нафантазировали "окружение 15 батальонов ВСУ" в Купянске и одновременно с этим - "освобождение" этого города.

