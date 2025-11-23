Более 900 оккупантов и почти 500 дронов: Генштаб обновил врата врага за сутки

Россияне за сутки, по состоянию на 23 ноября, потеряли на фронте 920 единиц живой силы. Также ВСУ "минусовали" почти 500 беспилотников врага и значительное количество артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Фото: также за сутки россияне потеряли много техники (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 23 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Россияне попытались использовать густой туман, чтобы подобраться к Покровску, за который идут сложные бои. Однако Силам обороны удалось уничтожить врага в городской застройке.

Как недавно сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пока о сдаче города оккупантам речь не идет, хотя россиянам и удалось просочиться в Покровск диверсионными группами. Сейчас для борьбы с врагом привлечены различные подразделения.

Кроме Покровска, россияне пытаются просочиться в Мирноград, но здесь у них еще меньше успехов. Все попытки малых штурмовых групп пройти в город оказываются, враг уничтожается.

Отметим, что ВСУ опровергли заявления российской стороны об оккупации Купянска, который также является стратегической целью для врага. Как известно, 20 ноября российский диктатор Владимир Путин и начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов нафантазировали "окружение 15 батальонов ВСУ" в Купянске и одновременно с этим - "освобождение" этого города.