Пытались использовать туман: ВСУ ликвидировали россиян на пути к центру Покровска
Российские оккупанты в течение нескольких дней, используя погодные условия - густой туман - пытались пройти в центр Покровска. Попытки врага потерпели крах, оккупанты имеют большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что российские оккупанты сосредоточили наибольшую группировку в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг проявляет высокую активность, но Вооруженные силы Украины отражают российские атаки.
Покровск
В самом Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия. К ним привлечены боевые подразделения Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков и других составляющих Сил обороны.
"В течение нескольких дней оккупанты, используя густой туман, пытались продвинуться в центральную часть Покровска. Однако эти действия успеха не имели, противника ликвидируют в городской застройке. Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации", - сказано в сообщении.
Россияне также пытаются обойти Покровск и выйти к н/п Гришино на северо-западе от города. Эти попытки успеха не имеют - все штурмовые группы врага уничтожаются на подходе. Российская логистика у Покровска в городе просачивания россиян перерезана. В других местах строятся и наращиваются дополнительные инженерные заграждения.
Мирноград
Кроме Покровска, россияне пытаются просочиться в Мирноград, но здесь у них еще меньше успехов. Все попытки малых штурмовых групп пройти в город оказываются, враг уничтожается.
"Украинские подразделения уверенно держат оборону в городе. Для наших подразделений организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения всем необходимым. На Покровском направлении враг и в дальнейшем концентрирует основные усилия, но взамен несет и наибольшие потери и уже вынужден задействовать оперативный резерв", - отметили в Генштабе.
Покровское направление: последние новости
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ситуация на Покровском направлении остается самой сложной на фронте. Украинские войска проводят контрнаступательные действия и защищают свои позиции.
Известно, что оккупанты в очередной раз использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.
Также ранее 7-й корпус ДШВ сообщал, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и захватить населенный пункт Гришино, который расположен на северо-западе от города. Попытки россиян успеха не имеют.