Более 850 "Томагавков" за четыре недели. США встревожены расходами ракет в войне, - WP

Пентагон публично не называет количество ракет, которые есть в его арсенале, однако ежегодно производится всего несколько сотен единиц.

"Томагавки" ценятся отчасти потому, что способны преодолеть расстояние более 1 600 км, что исключает необходимость отправки американских пилотов в воздушное пространство врага.

Американские чиновники рассказали, что значительная зависимость от "Томагавков" в войне против Ирана потребует срочного обсуждения вопроса, следует ли перенаправлять эти ракеты из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион. Кроме того, речь идет о согласовании производства большего количества этого оружия.

"Тревожно низкое" количество ракет

Источники WP отметили, что Пентагон отслеживает количество использованных "Томагавков", уделяя все больше внимания тому, что будет означать скорость применения ракет не только в войне с Ираном, но и для будущих военных операций.

Один чиновник охарактеризовал количество этих ракет, оставшихся на Ближнем Востоке, как "тревожно низкое". В то же время другой отметил, что Пентагон приближается к окончанию запасов "Томагавков".

Представитель Пентагона Шон Парнелл не ответил на вопрос о количестве "Томагавков" - как израсходованных, так и оставшихся на Ближнем Востоке.

В то же время он подчеркнул, что военные США "имеют все необходимое для выполнения любой миссии в любое время и в любом месте, выбранном президентом, и в любые сроки".