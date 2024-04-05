Более 800 окупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 5 апреля составляют 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 445 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 73 ББМ и 50 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.24 ориентировочно составили:

По данным Института изучения войны (ISW), украинская воздушная разведка усложняет российские наступательные операции на Лиманском направлении. Российские войска продвинулись к восточной окраине Часового Яра из-за усиленной механизированной атаки.

В Украине на фронте в течение суток произошло 65 боевых столкновений. Ракетные войска поразили по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, 2 артиллерийские системы, 1 радиолокационную станцию, 1 станцию РЭБ и 2 средства ПВО противника.

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