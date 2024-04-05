Более 800 окупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 5 апреля составляют 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 445 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 73 ББМ и 50 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 445 900 (+860) человек ликвидировано;
- танков – 7033 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин – 13 459 (+73) ед.;
- артиллерийских систем – 11 221 (+50) ед.;
- РСЗО – 1029 (+3) ед.;
- средства ПВО – 747 (+1) ед.;
- самолетов – 347 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8847 (+30) ед.;
- крылатые ракеты – 2059 ед.;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 922 (+61) ед;
- специальная техника – 1849 (+4) ед.
Ситуация на фронте
По данным Института изучения войны (ISW), украинская воздушная разведка усложняет российские наступательные операции на Лиманском направлении. Российские войска продвинулись к восточной окраине Часового Яра из-за усиленной механизированной атаки.
В Украине на фронте в течение суток произошло 65 боевых столкновений. Ракетные войска поразили по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, 2 артиллерийские системы, 1 радиолокационную станцию, 1 станцию РЭБ и 2 средства ПВО противника.
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