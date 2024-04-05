Понад 800 окупантів та 50 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 5 квітня складають 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 445 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 73 ББМ та 50 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.04.24 орієнтовно склали:

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українська повітряна розвідка ускладнює російські наступальні операції на Лиманському напрямі. Російські війська просунулися до східної околиці Часового Яру через посилену механізовану атаку.

В Україні на фронті протягом доби сталося 65 бойових зіткнень. Ракетні війська уразили по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.

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