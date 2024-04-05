Понад 800 окупантів та 50 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 5 квітня складають 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 445 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 73 ББМ та 50 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 445 900 (+860) осіб ліквідовано;
- танків - 7033 (+15) од.;
- бойових броньованих машин - 13 459 (+73) од.;
- артилерійських систем - 11 221 (+50) од.;
- РСЗВ - 1029 (+3) од.;
- засоби ППО - 747 (+1) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8847 (+30) од.;
- крилаті ракети - 2059 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 922 (+61) од.;
- спеціальна техніка - 1849 (+4) од.
Ситуація на фронті
За даними Інституту вивчення війни (ISW), українська повітряна розвідка ускладнює російські наступальні операції на Лиманському напрямі. Російські війська просунулися до східної околиці Часового Яру через посилену механізовану атаку.
В Україні на фронті протягом доби сталося 65 бойових зіткнень. Ракетні війська уразили по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.
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