Российские войска концентрируют атаки в направлении Часового Яра: карты ISW
ВСУ недавно продвинулись к востоку от Тернов (Донецкой области). Российские войска продвинулись западнее Авдеевки и к юго-западнее Новомихайловки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
Украинские войска недавно продвинулись вперед возле Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 31 марта.
Видео с геолокацией, опубликованное 31 марта, показывает, что украинские войска недавно продвинулись к востоку от Тернов (западнее Кременной).
Позиционные бои продолжались
- северо-восточнее Купянска близ Синьковки;
- западнее Кременной близ Тернов;
- южнее Кременной близ Белогоровки.
Операция №2 - Донецкая область
Позиционные бои продолжались:
- в районе Богдановки;
- западнее Бахмута в районе Ивановского и Часового Яра;
- юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Пивденного.
Командир украинского батальона беспилотных летательных аппаратов, действующего на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска концентрируют свои атаки в направлении Часового Яра, потому что населенный пункт находится на господствующей высоте.
Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 31 марта.
Снимки с геолокацией, опубликованные 31 марта, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Тоненького (к западу от Авдеевки) в ходе механизированной атаки, которую украинские войска отбили.
Позиционные бои продолжались:
- северо-западнее Авдеевки в районе Бердычей и Семеновки;
- западнее Авдеевки в районе Уманского и Тоненького;
- юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.
Недавно российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 31 марта.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 31 марта, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Новомихайловки (юго-запад от Донецка).
Позиционные бои продолжались:
- западнее от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
- юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.
Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 31 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои продолжались:
- юго-восточнее Великой Новоселки близ Водяного;
- южнее Великой Новоселки близ Старомайорского;
- юго-западнее от Великой Новоселки близ Приютного.
"Южная ось"
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 31 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои продолжались близ Работино и Вербового (восточнее Работино)
Российский военнослужащий, как сообщается, утверждал, что украинские силы располагают превосходящими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и координацией действий беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских подразделений на Херсонском направлении, что обеспечивает лучшие результаты для украинских сил в этом районе.
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