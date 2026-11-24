Ранее мы писали, что по словам аналитика ExPro Consulting Михаила Свищо даже максимальный разрешенный объем экспорта за два месяца меньше, чем Украина потребляет за один холодный зимний день.

Кроме того, эксперты отмечают, что продажа избыточного газа за границу даст средства на возобновление добычи после атак.