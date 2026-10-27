Продажа избыточного газа за границу даст средства на возобновление добычи после атак, - эксперт

Контролируемый экспорт газа, который в конкретный момент не нужен внутреннему рынку, может дать украинским добытчикам дополнительные средства на ремонт поврежденных российскими атаками объектов и поддержание собственной добычи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики ICC Ukraine Александра Трохимца.

По его словам, в случае газа целесообразно применять схожую логику, что и на рынке электроэнергии: если часть производимого ресурса пока не нужна украинским потребителям, его можно продать за границу.

Читайте также: Как и электроэнергия. Эксперт описал возможный механизм экспорта газа из Украины

"Конечно, если есть такая возможность, то, по аналогии с электрической энергией, определенный объем добываемого газа, который в данный момент не нужен для потребления внутри страны, можно экспортировать, то нужно это делать по одной простой причине: потому что враг бьет не только по электрическим мощностям, он бьет также и по мощностям газодобычи", - отметил Трохимец.

Российские удары создают для добывающих компаний дополнительные затраты на восстановление поврежденных мощностей. В то же время, возможности получить необходимый финансовый ресурс только на внутреннем рынке сейчас ограничены.

Читайте также: Экспорт газа не нарушит баланс: эксперт дал объяснение

"И в этом случае газодобывающим компаниям также нужны средства для того, чтобы производить ремонты и продолжать добычу газа. На внутреннем рынке сейчас вряд ли эти деньги заработаешь", - подчеркнул эксперт.

Поэтому продажа ограниченной части ресурса за границу, по словам Трохимца, может обеспечить компаниям оборотные средства, необходимые для сохранения работы отрасли.

"И поэтому продажа газа за границу, определенного его количества, для того чтобы эти оборотные средства появились и дальше можно было продолжать деятельность по добыче газа, по моему мнению, нужны", - подытожил Трохимец.