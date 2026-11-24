За правилами оподаткування, видобувники, які продають газ за кордон, повинні доплачувати ренту за експортовані обсяги з прив’язкою до європейських цін.

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"Відтак, загальна сума сплаченої ренти за 83 млн кубометрів газу, який буде поставлений протягом листопада-грудня 2026 року, становитиме більше 800 млн грн, з яких понад 600 млн грн - це додаткові нарахування ренти за експорт", - зазначили в АГКУ.