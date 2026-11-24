Продажа 83 млн. кубометров украинского газа за границу обеспечит государству более 800 млн. грн. рентных платежей, из которых более 600 млн. грн. составят дополнительные начисления за экспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ) в Facebook.

"Следовательно, общая сумма уплаченной ренты за 83 млн кубометров газа, который будет поставлен в течение ноября-декабря 2026 года, составит более 800 млн грн, из которых более 600 млн грн - это дополнительные начисления ренты за экспорт", - отметили в АГКУ.

По правилам налогообложения добыватели, продающие газ за границу, должны доплачивать ренту за экспортируемые объемы с привязкой к европейским ценам.

Ранее мы писали, что по словам аналитика ExPro Consulting Михаила Свищо даже максимальный разрешенный объем экспорта за два месяца меньше, чем Украина потребляет за один холодный зимний день.

Кроме того, эксперты отмечают, что продажа избыточного газа за границу даст средства на возобновление добычи после атак.