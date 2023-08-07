Когда Украина начнет производить артснаряды "натовского" калибра: названы сроки

Украина рассчитывает уже до конца 2023 года начать производство 155-мм артиллерийских снарядов стандарта НАТО.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Он отметил, что рекордные результаты производства боеприпасов в июле свидетельствуют не о том, насколько много Украина производит сейчас, а о том, как мало она выпускала раньше. По словам Камышина, для производства, которое удовлетворит нужды нашей страны, необходимы годы.

Министр рассказал, что до конца года наша страна будет производить 155-мм боеприпасы, также продолжается производство 152-мм и 122-мм снарядов.

Камышин добавил, что оборонная промышленность Украины может стать двигателем для восстановления экономики нашей страны.

Производство боеприпасов в Украине

Напомним, ранее Камышин заявлял, что в Украине значительно нарастили темпы производства боеприпасов, но для нужд страны во время полномасштабной войны этого недостаточно.

При этом он подчеркивал, что с января по июль в нашей стране произвели в десять раз больше боеприпасов, чем за весь 2022 год.