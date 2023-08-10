Украина передала Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов, - CNN

Украина предоставила Пентагону отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в борьбе с агрессией России. Эти снаряды ВСУ получили от Соединенных Штатов Америки в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам украинского чиновника, информация, переданная Пентагону, содержала данные как по количеству выпущенных кассетных снарядов, так и уничтоженным российским целям.

Отмечено, что отчет был передан в ответ на запрос США в рамках соглашения об отправке в Украину кассетных артиллерийских снарядов, известных как DPICM.

В интервью CNN в прошлом месяце министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планирует передать отчет своему американскому коллеге Ллойду Остину.

Кассетные боеприпасы для Украины

В июле США передали Украине кассетные боеприпасы. Это временное решение для переходного периода, пока Запад не сможет производить больше артиллерийских снарядов других типов.

Американский президент Джо Байден заявлял, что такие боеприпасы помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять их только для освобождения своих территорий, то есть по России бить не будет.

Как пишет The Wall Street Journal, недавно переданные кассетные боеприпасы американского производства дали новый импульс контрнаступлению Вооруженных сил Украины для возвращения территорий, которые захватила Россия.

Отметим, что Россия уже давно применяет кассетные снаряды, убивая украинское население. В то же время, после того, как наши защитники получили боеприпасы, они начали жаловаться на якобы запрещенное оружие.