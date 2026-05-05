Более 70% россиян теперь живут в зоне досягаемости украинских дронов, - СМИ

Украинские дроны теперь способны добраться до четверти территории России, где живет более 70% населения страны. Удары уже фиксируют на Урале, в более чем 1600 км от границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Зеленский подтвердил, что Украина уже способна бить по России на расстоянии более 1500 километров.
"Это делает четверть российской территории - где проживает более 70% населения - доступной для украинских беспилотников", - сказал Зеленский.
25 апреля дрон впервые с начала полномасштабного вторжения ударил по Екатеринбургу. Город расположен примерно в 1700 км от украинской границы и ранее считался полностью вне зоны досягаемости.
С начала апреля аэропорт города пять раз временно останавливал работу из-за угрозы беспилотников.
"Это стало шоком. Хотя никто не погиб, люди наконец поняли, что город больше не находится глубоко в тылу", - сказал местный житель Владимир.
Еще во время Второй мировой Екатеринбург служил тыловой базой - туда эвакуировали заводы, потому что город считали недосягаемым для атак из Европы. Теперь все изменилось.
Кроме Екатеринбурга, под удары попали и другие отдаленные регионы.
Bloomberg отмечает, что Украина все точнее бьет по экономической инфраструктуре России.
Среди целей - нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по производству удобрений и порты, через которые Россия экспортирует энергоносители. Это сокращает доходы Кремля и ограничивает его возможности зарабатывать на росте цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Обе стороны сейчас ежедневно наносят удары по городам друг друга - сотнями беспилотников.
